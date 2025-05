Smog a Milano, l'esperto: "Sì allo sport, ma non nelle aree inquinate: può fare male"

Evitare l'auto, andare a piedi o in bicletta per abbattere lo smog. E' il mantra che a Milano si sentono ripetere i cittadini, alle prese con un comune che fa di tutto per dissuadere dall'uso delle auto, costruendo chilometri di piste ciclabili. Eppure, parola di esperto, l'uso della bici in localita' tanto inquinate come quelle della pianura padana puo' portare danni alla salute. E dovremmo stare attenti anche quando si va a piedi.