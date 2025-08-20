Smartphone "requisiti" in una scuola di Cordenons (Pordenone)

Niente telefonini a scuola per tutta la durata delle lezioni. Tra i primi ad applicare la norma inserita in una circolare del ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara è il liceo Enrico Galvani di Cordenons (Pordenone). I telefonini dovranno essere consegnati spenti dalla prima ora di lezione: sia i docenti che il personale scolastico possono effettuare controlli, e chi sgarra rischia due giorni di sospensione. Ma non tutti gli istituti hanno deciso di applicare il provvedimento in modo così rigoroso. Luca Gervasutti, alla guida dei presidi del Friuli-Venezia Giulia, vede un'altra via: "Cercheremo di dare fiducia agli studenti, sperando di venire ricambiati. Riteniamo che la cosa migliore non sia punire subito, ma solo a fronte di infrazioni reiterate".