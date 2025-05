Sit-in a Napoli per la ristoratrice accusata di antisemitismo

Un video pubblicato da due turisti israeliani, che denunciano di essere stati aggrediti verbalmente dalla titolare di una taverna nel centro storico di Napoli, ha scatenato un caso mediatico. La ristoratrice, Nives Monda, respinge le accuse, spiegando di aver espresso solo una posizione politica contro il genocidio. La donna è ora bersaglio di minacce. Intanto, adesivi con la scritta “Sionisti non benvenuti” sono apparsi su vetrine di bar e ristoranti in città, sollevando polemiche e il timore di derive discriminatorie. Una parte di Napoli è scesa in piazza in solidarietà con la ristoratrice, mentre sui social infuria il dibattito.