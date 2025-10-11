Sistema Pavia, ai pm Venditti e Mazza contestato peculato per 750mila euro

Secondo i magistrati bresciani, Venditti e Mazza avrebbero ricevuto agevolazioni e favori per l'uso e l'acquisto a prezzi scontati di auto da parte di una società alla quale in cambio avrebbero affidato il noleggio degli apparati di intercettazione. La difesa di Mazza ha precisato che l'acquisto di una Mercedes era stato fatto in leasing con riscatto finale.