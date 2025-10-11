Sistema Pavia, ai pm Venditti e Mazza contestato peculato per 750mila euro

Dopo la presunta corruzione per archiviare l'inchiesta del 2017 su Andrea Sempio per il delitto di Chiara Poggi, la Procura di Brescia muove un'altra accusa nei confronti dell'ex procuratore di Pavia Mario Vendittidi Paola Miglio
Dopo la presunta corruzione per archiviare l'inchiesta del 2017 su Andrea Sempio per il delitto di Chiara Poggi, la Procura di Brescia muove un'altra accusa nei confronti dell'ex procuratore di Pavia Mario Venditti, quella di peculato nell'ambito del fascicolo sul cosiddetto sistema Pavia: un presunto scambio di favori tra magistrati, imprenditori, politici e forze dell'ordine nella cittadina lombarda. Secondo quanto contestato a Venditti e al suo allora collega Pietro Paolo Mazza, ora in servizio a Milano, questi si sarebbero appropriati di 750mila euro e di auto di grossa cilindrata, quelle che sarebbero servite alla procura ma che avrebbero utilizzato per uso personale.
Secondo i magistrati bresciani, Venditti e Mazza avrebbero ricevuto agevolazioni e favori per l'uso e l'acquisto a prezzi scontati di auto da parte di una società alla quale in cambio avrebbero affidato il noleggio degli apparati di intercettazione. La difesa di Mazza ha precisato che l'acquisto di una Mercedes era stato fatto in leasing con riscatto finale.