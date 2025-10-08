Siracusa, operazione anti droga ad Avola: smantellata rete di spaccio

Maxi operazione antidroga della Procura di Siracusa ad Avola dove gli agenti della Polizia di Stato hanno dato esecuzione a sette ordinanze di custodia cautelare in carcere, quattro di custodia domiciliare e due ordinanze che dispongono l'obbligo di firma e di dimora. Gli arrestati sono accusati, a vario titolo, dei reati di violazioni della normativa sugli stupefacenti, estorsione, detenzione illecita di armi da sparo. Un altro soggetto è indagato, per gli stessi reati, in stato di libertà. L'indagine è iniziata nel 2024 con l'arresto di uno degli attuali destinatari delle misure, è riuscita a fare luce sul gruppo criminale che riforniva di sostanze stupefacenti il territorio di Avola.