Cronaca
solidarietà dopo l'attentato subito

Sigfrido Ranucci si commuove davanti ai colleghi

Alla fine del presidio sotto la redazione, il giornalista si affaccia asciugandosi gli occhi

17 Ott 2025 - 21:55
01:27 

Si asciuga gli occhi e stringe le braccia attorno al petto, Sigfrido Ranucci, affacciatosi al balcone dal primo piano dell'edificio, in conclusione del presidio davanti alla sede Rai di via Teulada a Roma. Pochi secondi prima era stato annunciato che non sarebbe potuto scendere a salutare la folla radunatasi per mostrargli supporto. Nessuna parola da parte del conduttore, solo baci e sorrisi amari. Le persone presenti, invece, hanno applaudito e gli hanno urlato "Siamo noi la tua scorta" e "Forza".

