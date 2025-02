L'unico locale di Monteguidi, località nella campagna toscana, non trova personale, così la titolare si è affidata a un assistente automatizzato per servire ai tavoli. "Bob mi aiuta a portare i piatti in cucina e mi lascia il tempo di chiacchierare con i clienti". È programmato anche per cantare "Tanti auguri" alle feste di compleanno.