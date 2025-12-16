Logo Tgcom24
Cronaca
Siena, preso latitante finto rifugiato

Si era presentato in questura per chiedere protezione internazionale, in realtà era ricercato in tutta Europa

di Simone Cerrano
16 Dic 2025 - 19:09
01:31 

Si era presentato all’ufficio immigrazione della Questura di Siena per presentare una domanda di protezione internazionale. Aveva fornito false generalità ed era stato assegnato a questa struttura di accoglienza straordinaria ad Abbadia San Salvatore, nella provincia senese. Peccato che quel giovane pakistano non fosse una persona in fuga da guerre o persecuzioni ma un pericoloso criminale, un trafficante di esseri umani e un assassino, ricercato in tutta Europa per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e omicidio volontario, reati commessi in Grecia. Si trova ora in carcere.

