Siena, preso latitante finto rifugiato

Si era presentato all’ufficio immigrazione della Questura di Siena per presentare una domanda di protezione internazionale. Aveva fornito false generalità ed era stato assegnato a questa struttura di accoglienza straordinaria ad Abbadia San Salvatore, nella provincia senese. Peccato che quel giovane pakistano non fosse una persona in fuga da guerre o persecuzioni ma un pericoloso criminale, un trafficante di esseri umani e un assassino, ricercato in tutta Europa per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e omicidio volontario, reati commessi in Grecia. Si trova ora in carcere.