Siena, è un caso la farmacia che boicotta i medicinali israeliani

Cittadini di San Gimignano divisi sulla scelta dell'amministrazione comunaledi Giuseppe Facchini
Stop alla vendita di farmaci prodotti dalle aziende israeliane. Fa discutere la scelta dell'amministrazione di San Gimignano, in provincia di Siena, di aderire a una campagna nazionale di boicottaggio di medicinali Made in Israele, sospendendone la vendita nella sua farmacia comunale. Una presa di posizione della locale giunta di centrosinistra, giustificata in una nota come forma di "pressione economica non violenta" per quanto sta accadendo a Gaza. Divisi i cittadini.
