IL RACCONTO SHOCK DEL PADRE

Siena, baby arbitro aggredito da un dirigente: grave lesione all'udito

Il 15enne, buttato a terra dall'adulto, ha perso conoscenza ed è finito in ospedale

di Roberta Fiorentini
24 Nov 2025 - 19:32
01:28 

"La partita è sul 2 a 2. Mio figlio fischia la punizione per la squadra ospite. Chi fa goal si toglie la maglietta, mio figlio va per ammonire e si vede arrivare addosso il dirigente della squadra di casa che lo butta a terra. E da lì il trauma cranico". È il racconto del padre del baby arbitro aggredito durante la partita Monteroni-Colligiana del campionato Allievi Under 17, in provincia di Siena. Il ragazzo 15enne - che in campo ha perso conoscenza ed è finito in ospedale - ha ancora capogiri e mal di testa. I medici hanno diagnosticato al giovane arbitro una perdita di udito di oltre il 25%. Oltre a un fischio continuo che non lo lascia dormire neppure la notte. Al dirigente è stata comminata una squalifica di tre anni.

