Sicurezza, a Milano più zone rosse e più a lungo

Sono state prorogate di sei mesi fino al 30 settembre le cinque zone rosse istituite a Milano e in vigore dal 1° gennaio, cioè le aree da cui persone minacciose o pericolose per la sicurezza pubblica, e con precedenti per reati contro la persona, danneggiamento e armi, possono essere sottoposte ad 'allontanamento'. Oltre alla proroga, nella riunione del comitato per l'ordine e la sicurezza presieduta dal Prefetto Claudio Sgaraglia, è stato deciso di aggiungere anche le aree di via Padova, Colonne di San Lorenzo e quartiere dei Fiori nel Comune di Rozzano.