Nonostante le piogge degli ultimi mesi, in Sicilia è già allarme siccità. Come denunciano gli agricoltori, in particolare del Belice. Tutta colpa delle dighe colabrodo. E, in particolare, proprio nel Belice è ben nota la diga Trinità di Castelvetrano: l'infrastruttura ci sarebbe, ma non è stata ancora collaudata settant'anni dopo la costruzione.