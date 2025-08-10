Trapani, la gioia del Direttore dell'Emergenza urgenza territoriale: "Ora abbiamo le ambulanze"

"Ora possiamo trasportare i pazienti in sicurezza e raggiungerli più facilmente. E da oggi abbiamo anche un defibrillatore semi-automatico per tutta la popolazione residente". È raggiante dopo le mini ambulanze arrivate nelle Egadi e a Pantelleria Mario Minore, direttore dell' Emergenza urgenza territoriale, che ringrazia anche il TG4 per aver "pungolato le istituzioni"