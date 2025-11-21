Si traveste da madre morta per incassare la pensione: scoperto al rinnovo della carta d'identità

L'impiegata addetta allo sportello ha notato una grandissima somiglianza con le foto precedenti ma anche che il trucco in viso era troppo pesante e poi ha notato qualche incongruenza sui capelli. A quel punto la presunta anziana è stata riconvocata, davanti alla polizia locale. Messo alle strette l'uomo ha ceduto e si è tolto la parrucca. La madre era morta da tempo ma lui aveva deciso di non dirlo a nessuno, di nascondere il cadavere in cantina e continuare, così, a ricevere la pensione. Ora il 57enne è accusato di occultamento di cadavere e truffa ai danni dell'Inps.