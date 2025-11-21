Si traveste da madre morta per incassare la pensione: scoperto al rinnovo della carta d'identità

Un infermiere 57enne di Borgo Virgilio, nel mantovano, ha nascosto il cadavere della madre in cantina per tre anni continuando a percepire la sua pensione. Il travestimento con parrucca e trucco pesante non ha convinto l'impiegata comunaledi Simone Cerrano
Un infermiere 57enne di Borgo Virgilio, nel mantovano, ha nascosto il cadavere della madre in cantina per tre anni continuando a percepire la sua pensione. Il travestimento con parrucca e trucco pesante non ha convinto l'impiegata comunale. Sembra la trama di un film. Invece è pura realtà, macabra e grottesca allo stesso tempo. Un uomo si è messo una parrucca in testa e si è vestito da anziana fingendo di essere sua madre, morta da almeno tre anni. Uno stratagemma che un infermiere 57enne di Borgo Virgilio, nel mantovano, ha messo in atto nel momento in cui, per continuare a incassare la pensione della donna, si era reso necessario rinnovare la carta di identità della signora.
L'impiegata addetta allo sportello ha notato una grandissima somiglianza con le foto precedenti ma anche che il trucco in viso era troppo pesante e poi ha notato qualche incongruenza sui capelli. A quel punto la presunta anziana è stata riconvocata, davanti alla polizia locale. Messo alle strette l'uomo ha ceduto e si è tolto la parrucca. La madre era morta da tempo ma lui aveva deciso di non dirlo a nessuno, di nascondere il cadavere in cantina e continuare, così, a ricevere la pensione. Ora il 57enne è accusato di occultamento di cadavere e truffa ai danni dell'Inps.