Shoah, Liliana Segre torna dove fu deportata: "Mai dimenticato quel giorno"

"Non ho mai dimenticato quel giorno". Come ogni anno, Liliana Segre torna al Binario 21 della Stazione Centrale di Milano, da dove - il 30 gennaio del 1944 - fu deportata ad Auschwitz. Alla "Memoria della deportazione" organizzata dalla Comunità di Sant'Egidio, la senatrice a vita ricorda "quei vagoni orribili preparati per noi: con una violenza inumana di nazisti e fascisti venivamo caricati su questi treni che prima avevano portato merci e bestiame, su questi vagoni con un po' di paglia per terra... 40, 50 persone in quel vagone e comincia questo viaggio verso la morte, per la maggior parte di noi". E dal ricordo di lei bambina deportata, il messaggio attuale: "Ci sono bambini che in tante parti del mondo sono coinvolti nelle guerre, i bambini sono sacri e non devono essere toccati".