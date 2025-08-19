Logo Tgcom24
La donna uccisa lo scorso 30 luglio a terno d'isola

Sharon Verzeni, nessun vizio di mente per l'uomo accusato dell'omicidio

Lo conferma la perizia psichiatrica disposta dalla Corte d'Appello e depositata dal perito

di Paola Miglio
19 Ago 2025 - 13:11
Nessun vizio di mente, neanche parziale per l'uomo accusato di aver ucciso con tre coltellate alla schiena la 33enne Sharon Verzeni lo scorso 30 luglio a Terno d'isola, nel bergamasco. Lo conferma la perizia psichiatrica disposta dalla Corte d'Appello e depositata dal perito. Moussa Sangare, 30 anni, sarebbe un narcisista ma ciò non avrebbe pregiudicato la sua comprensione della realtà. Sarebbe lucido e in grado di difendersi in aula, la perizia verrà discussa nella prossima udienza del processo di primo grado. 

