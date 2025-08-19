Sharon Verzeni, nessun vizio di mente per l'uomo accusato dell'omicidio

Nessun vizio di mente, neanche parziale per l'uomo accusato di aver ucciso con tre coltellate alla schiena la 33enne Sharon Verzeni lo scorso 30 luglio a Terno d'isola, nel bergamasco. Lo conferma la perizia psichiatrica disposta dalla Corte d'Appello e depositata dal perito. Moussa Sangare, 30 anni, sarebbe un narcisista ma ciò non avrebbe pregiudicato la sua comprensione della realtà. Sarebbe lucido e in grado di difendersi in aula, la perizia verrà discussa nella prossima udienza del processo di primo grado.