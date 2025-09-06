Shakira, la borseggiatrice che non si riesce a cacciare da Venezia

Fermata, arrestata, processata, e subito libera. la regina delle borseggiatrici che imperversano a Venezia si chiama Shakira. A soli 20 anni, ha accumulato più di 60 procedimenti penali per furto con destrezza. Ieri, davanti al giudice, ha patteggiato un anno di reclusione, ma non essendo questa una pena definitiva, per lei niente carcere, dovrà solo osservare il divieto di dimora a Venezia. Una beffa, perché ormai tutti sanno che chi vive di furti questa misura non la rispetta. Shakira per prima.