Cronaca
A SOLI 20 ANNI, HA ACCUMULATO PIU' DI 60 PROCEDIMENTI

Shakira, la borseggiatrice che non si riesce a cacciare da Venezia

Ha patteggiato un anno di reclusione ma, non essendo questa una pena definitiva, per lei niente carcere: dovrà solo osservare il divieto di dimora in città. Una misura che non rispetterà"

di Alessandro Ongarato
06 Set 2025 - 12:58
01:15 

Fermata, arrestata, processata, e subito libera. la regina delle borseggiatrici che imperversano a Venezia si chiama Shakira. A soli 20 anni, ha accumulato più di 60 procedimenti penali per furto con destrezza. Ieri, davanti al giudice, ha patteggiato un anno di reclusione, ma non essendo questa una pena definitiva, per lei niente carcere, dovrà solo osservare il divieto di dimora a Venezia. Una beffa, perché ormai tutti sanno che chi vive di furti questa misura non la rispetta. Shakira per prima. 

