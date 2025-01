Sequestrati 110 chili di cocaina a Gioia Tauro: era nascosta tra bobine di carta

I finanzieri del Comando provinciale di Reggio Calabria e funzionari dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli hanno sequestrato nel porto di Gioia Tauro 110 chili di cocaina purissima che era nascosta all'interno di un container proveniente dal Nord America e diretto in Italia, che trasportava bobine di carta. Il carico di droga è stato scoperto nell'ambito di un'attività di analisi operativa e di costante monitoraggio delle spedizioni commerciali in transito nell'area portuale condotta, in particolare, dai militari del Gruppo di Gioia Tauro e da funzionari del locale Ufficio delle dogane. La droga sequestrata, una volta immessa sul mercato, avrebbe potuto fruttare alle organizzazioni criminali circa 20 milioni di euro. L'individuazione del carico di cocaina è stata possibile grazie all'uso apparecchiature scanner in dotazione ad Adm, nonché all'ausilio delle unità cinofile in forza al Gruppo della guardia di finanza di Gioia Tauro. Il porto calabrese si conferma un importante crocevia del traffico internazionale di stupefacenti.