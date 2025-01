Separazione delle carriere, Anm: "Sciopero il 27 febbraio contro la riforma"

Una riforma blindata, ma comunque non emendabile: la separazione delle carriere dei magistrati andrebbe semplicemente eliminata per l'associazione nazionale magistrati che si prepara a una protesta eclatante. I magistrati italiani sciopereranno, infatti, il 27 febbraio contro la riforma costituzionale che separa le carriere dei magistrati inquirenti da quelle dei magistrati giudicanti. E già in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario i magistrati manifesteranno la loro protesta sfoggiando sulle toghe una coccarda tricolore ed esponendo cartelli con frasi a tutela della Costituzione che saranno lette all'inizio delle relazioni giudiziarie. Sarà inoltre abbandonata silenziosamente dai magistrati la sala della Corte di Appello di Napoli quando sabato 25 gennaio è previsto prenda la parola il ministro della Giustizia Carlo Nordio, ex pm. E lo stesso accadrà nelle altri corti di appello quando sarà data la parola a delegati del ministro. Lo ha deciso il comitato direttivo centrale dell'Anm.