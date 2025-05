Sempio non si presenta all'interrogatorio, ma spunta un'impronta

Andrea Sempio non si presenta all'interrogatorio. Dietro questa scelta, forse, una strategia della difesa. Per guadagnare tempo, probabilmente, e attraverso le indiscrezioni che potrebbero filtrare dagli altri interrogatori, avere elementi per valutare se e come rispondere nel caso di un'ulteriore convocazione a comparire. Ma qual è il "cavillo" giuridico che ha consentito alla difesa di scegliere questa strategia? Gli avvocati Angela Taccia e Massimo Lovati, senza presentarsi in Procura a Pavia così come il loro assistito Andrea Sempio, hanno depositato un memoria con cui hanno eccepito, davanti agli stessi pm, la "carenza" nell'invito a comparire per l'interrogatorio, notificato nei giorni scorsi, "dell'avvertimento" previsto dall'articolo 375 comma 2 lettera D. La mancanza di questo "avvertimento" nell'atto dei pm, secondo la difesa, comporta la nullità di quell'invito a comparire, perché è un "avvertimento ritenuto fondamentale" e che va indicato all'indagato. Ma spunta un'impronta...