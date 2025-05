Scuola per imam nel Veronese, il caso al Parlamento europeo

A San Giovanni Lupatoto, cittadina del Veronese, è sorto il centro islamico Bayan, segnalato dai servizi segreti francesi come uno dei principali luoghi di formazione per imam in Europa. Dopo il caso sollevato dal quotidiano Il Tempo, l’europarlamentare leghista Paolo Borchia chiede chiarimenti immediati, denunciando una strategia dei Fratelli Musulmani che avrebbe lo scopo di radicarsi nelle piccole realtà locali. Secondo l’allarme lanciato, l’obiettivo sarebbe penetrare il tessuto culturale, scolastico e politico per consolidare l’influenza islamica in Europa e in Italia, in particolare nei quartieri a forte presenza musulmana.