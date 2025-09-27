Scoperta la più grande fabbrica clandestina di sigarette in Italia

L'accesso all'opificio illegale era consentito mediante un sofisticato congegno idraulico che mascherava perfettamente il bunker dove erano installati i macchinari e custodite tonnellate di sigarette contraffatte. Sulla base di perizie tecniche, l'impianto era in grado di produrre circa 2,7 miliardi di sigarette in un anno, e 7,2 milioni circa al giorno. Il capannone sembrava vuoto ma, all'interno di uno scatolone, c'era un telecomando elettrico che, mediante una combinazione di tasti, azionava leve idrauliche per sollevare una struttura in alluminio, adibito a ufficio, disvelando il bunker raggiungibile da un montacarichi, con viabilità di corridoi, percorsi e gallerie collegate; una struttura ben illuminata e con impianti di areazione per ovviare alla fuoriuscita di miasmi della produzione.