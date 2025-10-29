Scontro tra bus con 50 studenti e un'auto nel Trevigiano

Un morto, 12 feriti, il conducente del pullman e 11 studenti: è il bilancio dell'incidente stradale avvenuto questa mattina, poco prima delle 8, a Oderzo, nel Trevigiano. A scontrarsi un autobus del trasporto pubblico - con una cinquantina di giovani a bordo - e un suv il cui conducente, di 85 anni, ha perso la vita nell'impatto. Sul posto sono intervenute alcune squadre dei vigili del fuoco, ambulanze, ed un elicottero del soccorso. Da accertare le cause dello schianto: non è escluso un malore dell'automobilista, che avrebbe invaso la corsia opposta. L'anziano, tra l'altro, sembra guidasse senza patente, che non gli era stata rinnovata dopo l'ultima visita medica.