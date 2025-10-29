Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
MORTO L'AUTISTA

Scontro tra bus con 50 studenti e un'auto nel Trevigiano

Non è escluso un malore dell'automobilista, che avrebbe invaso la corsia opposta

di Alessandro Ongarato
29 Ott 2025 - 12:28
01:12 

Un morto, 12 feriti, il conducente del pullman e 11 studenti: è il bilancio dell'incidente stradale avvenuto questa mattina, poco prima delle 8, a Oderzo, nel Trevigiano. A scontrarsi un autobus del trasporto pubblico - con una cinquantina di giovani a bordo - e un suv il cui conducente, di 85 anni, ha perso la vita nell'impatto. Sul posto sono intervenute alcune squadre dei vigili del fuoco, ambulanze, ed un elicottero del soccorso. Da accertare le cause dello schianto: non è escluso un malore dell'automobilista, che avrebbe invaso la corsia opposta. L'anziano, tra l'altro, sembra guidasse senza patente, che non gli era stata rinnovata dopo l'ultima visita medica.