Cronaca
Tra le ipotesi una gara di velocità

Scontro a Roma, ecco il punto di via Colombo dove ha perso la vita una 20enne

All'origine dell'incidente stradale potrebbe esserci stata una gara tra auto

25 Ott 2025 - 11:47
00:38 
roma
video evidenza