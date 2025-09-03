Scontrini pazzi: un euro per ricaricare la batteria del cellulare

Un euro per la ricarica del cellulare. Nell'estate del caro ombrelloni, a Ostia, sul litorale laziale, c'è anche chi chiede di farsi pagare per aver fatto ricaricare la batteria di uno smartphone. La denuncia è arrivata via social da Monica Fox. Alla richiesta di poter ricaricare il telefono perché scarico "la risposta è stata che per 30 minuti erano 50 centesimi. Sono andata dopo 42 minuti. Un euro... ecco lo scontrino", ha scritto. Concludendo: "Con questo abbiamo toccato il fondo".