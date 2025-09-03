Logo Tgcom24
Cronaca
A Ostia

Scontrini pazzi: un euro per ricaricare la batteria del cellulare

Sui social si è scatenato il dibattito con la maggior parte degli utenti che ha condannato chi gestisce la struttura

di Alessio Fusco
03 Set 2025 - 19:21
01:35 

Un euro per la ricarica del cellulare. Nell'estate del caro ombrelloni, a Ostia, sul litorale laziale, c'è anche chi chiede di farsi pagare per aver fatto ricaricare la batteria di uno smartphone. La denuncia è arrivata via social da Monica Fox. Alla richiesta di poter ricaricare il telefono perché scarico "la risposta è stata che per 30 minuti erano 50 centesimi. Sono andata dopo 42 minuti. Un euro... ecco lo scontrino", ha scritto. Concludendo: "Con questo abbiamo toccato il fondo".

