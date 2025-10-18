Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
NON LONTANO DALLO STADIO

Scontri tra tifosi del Pisa e del Verona: due in ospedale

I tafferugli sono scoppiati prima della partita di Serie A tra le due squadre

18 Ott 2025 - 18:01
00:33 

Scontri con bastoni, fumogeni e feriti a Pisa tra gli ultras del Verona e della squadra cittadina. Durante i tafferugli scoppiati prima della partita non lontano dallo stadio, due tifosi dell'Hellas sono finiti al Pronto soccorso, non è chiaro se dopo un contatto con gli avversari o con la polizia, intervenuta a disperdere le tensioni. "Sull'ordine pubblico serve con urgenza un cambio di passo", ha detto il sindaco, Michele Conti. "È la terza volta da inizio campionato che le tifoserie ospiti vengono lasciate libere di muoversi qui in città. Non si può vivere nella paura", ha aggiunto.

pisa
verona
scontri
video evidenza