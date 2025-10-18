Scontri tra tifosi del Pisa e del Verona: due in ospedale

Scontri con bastoni, fumogeni e feriti a Pisa tra gli ultras del Verona e della squadra cittadina. Durante i tafferugli scoppiati prima della partita non lontano dallo stadio, due tifosi dell'Hellas sono finiti al Pronto soccorso, non è chiaro se dopo un contatto con gli avversari o con la polizia, intervenuta a disperdere le tensioni. "Sull'ordine pubblico serve con urgenza un cambio di passo", ha detto il sindaco, Michele Conti. "È la terza volta da inizio campionato che le tifoserie ospiti vengono lasciate libere di muoversi qui in città. Non si può vivere nella paura", ha aggiunto.