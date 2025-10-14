Scontri a Udine, una ventina di fermi tra i manifestanti pro-Pal

Lanci di fumogeni, sassi, petardi, fumogeni e anche cassonetti incendiati. Il giornalista Mediaset Alessio Fusco racconta la serata di violenze a Udine durante la partita fra Italia e Israele valida per le qualificazioni al Mondiale. Un gruppo di manifestanti pro-Pal si è scontrato con le forze dell'ordine in piazza Primo Maggio dopo il tentativo di sfondare il cordone con l'obiettivo di raggiungere lo stadio Friuli. Una ventina i fermi.