Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
in testa al corteo

Sciopero generale, Landini da Firenze: "Il Paese reale chiede cambiamenti, non ci fermeremo"

Il segretario della Cgil alla testa del corteo con migliaia di lavoratori scesi in piazza contro la legge di bilancio

12 Dic 2025 - 10:26
05:13 
sciopero generale
firenze
landini
cgil
video evidenza