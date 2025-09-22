Logo Tgcom24
Sciopero Gaza, scontri tra manifestanti e polizia alla Stazione Centrale di Milano

Durante la manifestazione a sostegno del popolo palestinese

22 Set 2025 - 14:54
02:42 

Scontri tra manifestanti e polizia alla Stazione Centrale di Milano durante la manifestazione a sostegno di Gaza.

