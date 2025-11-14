Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
DA TORINO A BOLOGNA

Scioperi per scuola e clima, scontri tra studenti e polizia

A Milano compaiono cartelloni con il volto insanguinato del ministro della Difesa e la scritta "complice di genocidio"

di Rita Ferrari
14 Nov 2025 - 19:54
01:23 

La giornata di scioperi e di mobilitazione delle scuole superiori e delle università ha portato in piazza centinaia di studenti dal Nord al Sud Italia. Tensione altissima a Bologna, dove i manifestanti hanno cercato di raggiungere la fiera dove si stava concludendo l'assemblea dell'Anci. Inevitabile lo scontro con le forze dell'ordine. Tensioni anche a Torino, davanti alla stazione di Porta Nuova e all'interno della sede della Città metropolitana. Al corteo di Milano, approdato in Piazza della Scala dopo aver compiuto blitz in diverse parti della città, studenti e pro-Pal hanno bruciato cartelli contro le politiche dell'istruzione, si sono messi nastro adesivo sulla bocca e poi, come a Roma e a Napoli, hanno sventolato cartelloni con il volto insanguinato del ministro della Difesa e la scritta "complice di genocidio".

cortei
roma
milano
bologna