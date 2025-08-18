Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
Tutto per passare per primi sotto il cunicolo che porta alla grotta azzurra

Schiaffi tra barcaioli a Capri

Si insultano a vicenda da barca a barca e poi, nel peggiore dei casi, si avvicinano e prendono anche a spintoni, finendo in acqua vestiti. I barcaioli di Capri non si fanno problemi, neanche davanti ai turisti

di Dario Vito
18 Ago 2025 - 19:21
01:15 

Si insultano a vicenda da barca a barca e poi, nel peggiore dei casi, si avvicinano e prendono anche a spintoni, finendo in acqua vestiti. I barcaioli di Capri non si fanno problemi, neanche davanti ai turisti. Perché l’importante è passare per primi sotto il cunicolo che porta alla grotta azzurra. Accade in una delle isole più ricercate al mondo. I visitatori fanno un lauto regalo economico al loro barcaiolo che, in cambio, garantisce un’entrata rapida. Saltando la fila. 
 

capri
barche

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri