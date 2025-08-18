Schiaffi tra barcaioli a Capri

Si insultano a vicenda da barca a barca e poi, nel peggiore dei casi, si avvicinano e prendono anche a spintoni, finendo in acqua vestiti. I barcaioli di Capri non si fanno problemi, neanche davanti ai turisti. Perché l’importante è passare per primi sotto il cunicolo che porta alla grotta azzurra. Accade in una delle isole più ricercate al mondo. I visitatori fanno un lauto regalo economico al loro barcaiolo che, in cambio, garantisce un’entrata rapida. Saltando la fila.

