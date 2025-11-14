Scavi alla Casa del Jazz: si cercano tracce del giudice Paolo Adinolfi

Continueranno per giorni i lavori delle forze dell'ordine alla Casa del Jazz di Roma, oggi luogo di arte e musica e ieri villa privata di Enrico Nicoletti, considerato il cassiere della Banda della Magliana. Gli investigatori cercano di arrivare a un tunnel, tombato da 30 anni e mai esplorato, che potrebbe contenere armi, documenti e segreti. Forse quelli relativi alla scomparsa di Paolo Adinolfi, giudice fallimentare e poi della Corte d'Appello di Roma, svanito nel nulla il 2 luglio 1994 e di cui da 31 anni non si hanno tracce.