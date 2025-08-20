Logo Tgcom24
Scatta la raccolta firme contro le case ai Rom nella Capitale

Monta la preoccupazione dei residenti, che temono possibili situazioni di illegalità

di Alessio Campana
20 Ago 2025 - 20:50
02:10 

Le graduatorie per gli alloggi popolari a Roma rischiano di esplodere, registrando numeri da capogiro: 20mila nuclei familiari presenti, di cui 5mila in grave emergenza abitativa. Da qui la scelta del Campidoglio di procedere all'acquisto degli alloggi di proprietà di istituti e casse pubbliche, per trasformarli in appartamenti da assegnare alle famiglie in lista, fra cui anche Rom e stranieri: si tratta di centinaia di case situate in diversi condomìni della Capitale. Scatenando, in alcune aree, la paura di chi in quei palazzi ci abitava già da prima e che ora ha timori. Non solo del crollo del valore immobiliare, ma soprattutto delle possibili situazioni di illegalità, tra cui occupazioni abusive, senza contare il rischio di condividere il pianerottolo con chi non ha alcuna intenzione di integrarsi. Nelle periferie scatta la raccolta firme per chiedere di essere tutelati.

