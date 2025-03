Abbattimento della Vela Gialla: le lacrime e le voci delle famiglie sgomberate

"Quella che adesso stanno abbattendo è casa mia. Ho vissuto lì per 23 anni". Nelle parole di una ragazza che assiste alla demolizione della Vela Gialla di Scampia, c'è tutta la commozione per l'abbattimento di questo enorme palazzone di cemento, costruito negli anni 70. Procedure che dureranno 40 giorni. Al suo posto sorgerà un nuovo comprensorio ecosostenibile in grado di ospitare circa 500 famiglie. "È un pezzo della mia vita, della mia famiglia perché qua si va di generazione in generazione", racconta un altro ragazzo.