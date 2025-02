Sbirciare le chat whatsapp del partner è reato, anche se si conosce il pin

Attenzione a sbirciare nel telefonino del marito o della moglie, anche se si conosce il pin. Si rischia infatti di finire comunque in tribunale. È quanto accaduto a un uomo che aveva scaricato alcuni messaggi dal telefono della ex, sostenendo di conoscerne il codice di sblocco perché in passato glielo aveva dato lei. Niente da fare: la Cassazione ha stabilito che è lo stesso un reato, avere ottenuto una volta la password, non autorizza a utilizzarla di nuovo.