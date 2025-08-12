Logo Tgcom24
Cronaca
Sara Campanella, parla l'avvocato della famiglia: "All'università non si va per morire"

Diffusi gli ultimi istanti di vita della 22enne uccisa a Messina da Stefano Argentino, suicida in carcere il 6 agosto

di Massimiliano Di Dio
12 Ago 2025 - 19:10
01:36 

Sono gli ultimi istanti di vita di Sara Campanella. Prima di essere uccisa a soli 22 anni da Stefano Argentino, che si è tolto la vita in carcere lo scorso 6 agosto. "In questa storia c'è una vittima e c'è un carnefice: la vittima è e rimane Sara". Così l'avvocato della famiglia Concetta La Torre. Non si entra in carcere per morire aveva dichiarato la madre di Stefano "Ma è altrettanto vero che all'università non si va per morire", ribatte l'avvocato in conclusione.

