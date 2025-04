Sara Campanella, le lacrime della mamma:"L'assassino è un parassita. Ormai c'è solo il buio"

Lo sfogo della mamma di Sara Campanella: "L'assassino non ha dignità, vogliamo giustizia. Non ci sono spiegazioni resta solo il buio". Il dolore della mamma di Sara Campanella, la ragazza di 22 anni uccisa a Messina a coltellate da un compagno di università più volte respinto. "Lui è un parassita - dice tra le lacrime - Pretendeva delle attenzioni e mia figlia voleva solo persuaderlo con la sua bontà, ma non ci è riuscita"