A MESSINA

Sara Campanella, 7 indagati dopo il suicidio di Stefano Argentino

Il ragazzo, reo confesso dell'omicidio, si è tolto la vita in carcere

di Massimiliano Di Dio
09 Ago 2025 - 18:59
Ci sono sette indagati per la morte di Stefano Argentino, il ragazzo reo confesso dell'omicidio della collega di università Sara Campanella, che si è suicidato in carcere, a Messina, mercoledì mattina. La Procura della città dello Stretto ha notificato sette avvisi di garanzia in vista dell'autopsia sul corpo del ragazzo. Il 12 agosto il pm conferirà l'incarico al proprio consulente e gli indagati potranno nominare i propri tecnici che assisteranno agli esami autoptici, atti irripetibili.

