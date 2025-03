Santo Romano, accolta la richiesta di rito abbreviato

“Era a un passo da me, lui e i suoi genitori. Non ha avuto nemmeno il coraggio di guardarmi, ha camminato con la testa bassa” Così la mamma di Santo Romano racconta l’incontro con il giovane che nella notte tra il primo e il 2 novembre avrebbe ucciso suo figlio. Il giudice Umberto Lucarelli ha accettato la richiesta di giudizio abbreviato e si è riservato di decidere sulla perizia psichiatrica. All'udienza presenti i familiari di Santo Romano, oltre al 17enne imputato per l' omicidio. Intanto, è stata rinviata al 29 aprile, presso il Tribunale per i minorenni di Napoli, l' udienza per la discussione relativa all'omicidio del giovane, deceduto a causa delle gravissime ferite riportate dopo essere stato raggiunto al petto da un colpo di arma da fuoco.