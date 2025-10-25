Logo Tgcom24
Sanremo, torna la "Urban downhill": la gara di mountain bike tra i caruggi

Una passione che unisce giovani e meno giovani

di Francesco Mortola
25 Ott 2025 - 19:03
01:25 

A Sanremo torna la "Urban downhill": la gara mozzafiato di mountain bike tra i caruggi. Una passione che unisce giovani e meno giovani.

