Sanità carente a Pescasseroli, la Cgil in piazza per il diritto alla salute

La Cgil scende in piazza a Pescasseroli, nel cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo, per denunciare la grave carenza di strutture sanitarie in un’area a forte vocazione turistica e con una popolazione sempre più anziana. La situazione è allarmante: il pronto soccorso più vicino in grado di gestire un’emergenza grave si trova ad Avezzano, a un’ora e mezza di distanza, e da gennaio le ambulanze locali operano senza medico a bordo. “Il nostro territorio ha un’età media molto alta, e quindi a maggior ragione c’è esigenza di servizi sanitari principali”, spiega Domenico Neri, segretario della Lega Spi Cgil. A rischio non solo la salute dei residenti, ma anche dei turisti, come sottolineano alcune visitatrici: “Siamo venute in vacanza per una settimana, e sapere che non c’è un pronto soccorso non è una cosa che ci fa piacere”.