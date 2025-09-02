Logo Tgcom24
c'è un primo identikit

San Zenone, caccia al violentatore

Esplode la rabbia nella comunità del paese lombardo: "Si mettano in sicurezza treni e stazioni", chiede la sindaca

di Luca Amodio
02 Set 2025 - 13:16
01:34 

Carnagione scura, capelli ricci: probabilmente nordafricano. È questo l’identikit dell’uomo che sabato notte ha stuprato una ragazza di 18 anni a San Zenone al Lambro, lungo il confine tra la provincia di Milano e Lodi. 
Telecamere e tracce di DNA: parte da qui la caccia all’aggressore che ha afferrato la giovane nel sottopasso della stazione ferroviaria, prima di trascinarla sotto un albero dove l‘ha violentata. La ragazza è rimasta in balia dell’uomo per più di dieci minuti, durante i quali ha gridato e provato a divincolarsi, senza pero’ riuscire a fuggire. Solo quando si è dileguato e riuscita a chiedere aiuto ed essere trasferita all’ospedale. 
 

