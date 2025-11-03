Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
LA POLEMICA

San Giuliano Milanese, insegnanti "a dieta" per ordine del Comune

Per non far "dimagrire" troppo le casse comunali, il"sindaco ha"deciso di tagliare drasticamente il menù dei docenti

di Elena Tambini
03 Nov 2025 - 20:52
01:36 

"Mentre mangiava, il bambino mi vedeva e mi fa: 'Se tu non hai il pasto, ti do anche il mio panino'". È il racconto di un'insegnante di una scuola di San Giuliano Milanese, dove anche i più piccoli si sono accorti che da qualche tempo i piatti dei maestri sono davvero di misura ridotta. E questo perché il sindaco ha deciso di tagliare drasticamente il menù dei docenti. Non per metterli a dieta, ma per non far "dimagrire" troppo le casse comunali.

san giuliano milanese
video tg