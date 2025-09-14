San Donato Milanese, il Comune risarcisce la vedova del poliziotto ucciso da un sottoposto

Sarà il comune di San Donato Milanese a risarcire la vedova di Massimo Iussa, il vicecomandante della polizia locale ucciso a 49 anni da un agente suo sottoposto in un pomeriggio d'estate di 8 anni fa.

Il municipio avrebbe dovuto vigilare sul clima che si respirava sul luogo di lavoro e invece non esercitò il suo ruolo di controllo. Questa la motivazione con la quale il tribunale di Milano ha condannato san donato in sede civile e in primo grado, a pagare 360mila euro di indennizzo.