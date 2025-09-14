Logo Tgcom24
A 8 anni dal fatto

San Donato Milanese, il Comune risarcisce la vedova del poliziotto ucciso da un sottoposto

Il municipio avrebbe dovuto vigilare sul clima che si respirava sul luogo di lavoro e invece non esercitò il suo ruolo di controllo. Questa la motivazione con la quale il tribunale di Milano ha condannato San Donato"in sede civile e in primo grado

di Alessandra Rolla
14 Set 2025 - 13:15
Sarà il comune di San Donato Milanese a risarcire la vedova di Massimo Iussa, il vicecomandante della polizia locale ucciso a 49 anni da un agente suo sottoposto in un pomeriggio d'estate di 8 anni fa. 
Il municipio avrebbe dovuto vigilare sul clima che si respirava sul luogo di lavoro e invece non esercitò il suo ruolo di controllo. Questa la motivazione con la quale il tribunale di Milano ha condannato san donato in sede civile e in primo grado, a pagare 360mila euro di indennizzo.

