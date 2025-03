Samardo, l'ex campione di basket trasloca: il sollievo dei vicini

L'ex campione Nba, Samuel Samardo, ha fatto le valigie per trasferirsi in hotel. Un incubo, quello dei vicini di casa del campione, che sembrava finito quando l'ex stella del basket era stato arrestato giorni fa per atti persecutori contro i vicini ma poi è stato rimesso in libertà quasi subito ed è tornato a casa dove non avrebbe mai potuto rispettare quel divieto di avvicinamento imposto dal codice rosso. Gli abitanti di Via Valtellina possono quindi tirare un respiro di sollievo, pur sapendo che si tratta di una tregua momentanea. "Per noi il problema non è ancora risolto" dice una vicina dell'ex atelata. "Possiamo respirare ma temiamo sempre di trovarcelo davanti" racconta un'altra