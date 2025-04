Samarate (Varese), uccisa a coltellate nel cortile condominiale: confessa il marito

La 57enne Teresa Stabile è stata uccisa a coltellate a Samarate, nel Varesotto. Per il femminicidio, avvenuto poco dopo le 19, è stato fermato il marito, Vincenzo Gerardi, anche lui di 57 anni. Nella notte l'uomo ha poi confessato il delitto. La coppia era in fase di separazione. La donna è stata soccorsa dal personale sanitario del 118, sotto gli occhi dei genitori e trasportata in ospedale a Legnano (Milano), ma è deceduta poco dopo.