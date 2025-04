Saman Abbas, chiesto l'ergastolo per i cinque familiari | La procura: "Azione inumana e barbara"

Ergastolo per tutti e cinque. Chiesto in appello il massimo della pena per i familiari imputati nell'omicidio della 18enne pakistana Saman Abbas: padre, madre, zio e i due cugini. La procuratrice generale di Bologna ha concluso la requisitoria invocando "una sentenza che restituisca a Saman il ruolo di vittima di un'azione inumana da parte di tutta la famiglia"