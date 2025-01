Salvò una turista in mare ma venne multato: sanzione cancellata al bagnino eroe

Salvò una turista in mare a Cavallino senza prima avvisare la Guardia costiera: "Ero già stanco ma dopo tutto questo non ha più senso continuare". Getterà la spugna Saverio Amato, il bagnino di origini siciliane balzato agli onori delle cronache lo scorso 3 settembre per aver effettuato un salvataggio sulla spiaggia di Ca’ Savio e che per questo si era visto recapitare una sanzione di 1.032 euro dalla Guardia Costiera. Il motivo: non aver prontamente avvisato della situazione di grave pericolo in mare, così come previsto dal regolamento.