Salva-Milano, il sindaco Sala incontra i cittadini rimasti senza casa

"Chiederemo responsabilità e soluzioni in tempi brevi", ha dichiarato Filippo Borsellino del Comitato Famiglie sospese prima di incontrare il sindaco Sala. Le famiglie che hanno versato anticipi per case in costruzione, ora bloccate a causa dell'inchiesta sull'edilizia, sono 1600. Il colloquio è durato più di un'ora e mezza.