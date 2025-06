Salerno, spara a un ladro e nasconde il corpo: imprenditore indagato

Ha detto di aver avuto paura, di aver sparato dopo essere stato aggredito. Domenica sera, nella sua casa di Foria di Centola, Aurelio Valiante, imprenditore edile di 60 anni, ha ucciso un ladro albanese di 26 anni e ne ha ferito un altro. Il terzo è in fuga. Dopo ore di silenzio, l’uomo ha condotto i carabinieri al deposito dove aveva nascosto il cadavere. Il giovane, residente in Campania, lascia una figlia piccola. Valiante è indagato per omicidio, lesioni gravissime e occultamento di cadavere. La dinamica è ancora al vaglio degli inquirenti.